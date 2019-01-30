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30 января Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии водителей предупредили о дымке на дорогах

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии водителей предупредили о дымке на дорогах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

По прогнозам синоптиков, 31 января в Башкирии ожидается небольшой снег и ветер, скорость которого будет колебаться от 1 до 6 м/с.

«Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -18,-23°, днем -8,-13°. На автодорогах утром местами дымка, видимость 1-2 км», — уточнили специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Уфе в последний день января осадки не прогнозируются. Днем будет солнечно. Столбики термометров ночью опустятся до -17, днем потеплеет до -13 градусов.

Теги: прогноз погоды, Башкирия, Уфа
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