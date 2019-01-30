В Уфе появится памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В апреле 2019 года в Уфе планируется открыть памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Уфимского горсовета Артур Хазигалеев. Памятник появится в сквере 50-летия Октября.

Автор памятника — скульптор Ханиф Хабибрахманов. Он также разработал архитектурную композицию фонтана «Семь девушек».

Камень под будущий памятник чернобыльцы торжественно заложили еще в 2011 году. По словам председателя общественной организации «Союз Чернобыль» Ришата Гайнуллина, на разработку эскиза и другие работы было выделено около 10 млн рублей. Планировалось, что постамент будет установлен на ул. Архитектурной, в Калининском районе Уфы, возле ДК «Химик».

«В Уфе работает еще одна организация — «Союз ветеранов Чернобыля». Почему они инициировали перенос места памятника, мне не понятно. В этом сквере — памятник репрессированным, но ведь мы не узники, чернобыльцы совершили подвиг. Более того, стало известно, что объявлен сбор средств на памятник, хотя деньги уже давно были выделены», — отметил Ришат Гайнуллин.

Оперативный комментарий от организации «Союз ветеранов Чернобыля» получить не удалось.