В Благоварском районе Башкирии женщина-инвалид живет в непригодных для жизни условиях

Фото: Сергей Словохотов

Фото: Сергей Словохотов

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Благоварском районе Башкирии женщина-инвалид проживает в непригодных для жизни условиях. В своем старом доме 48-летняя Светлана Тейц обогревается открытым пламенем из открытого духового отсека газовой плиты, в доме сильно изношена элеткропроводка. После информации об этом в СМИ, Общественная палата республики с участием администрации района выехала в село Благовар, чтобы проверить факты и оказать помочь женщине.

Светлана Тейц является инвалидом 3 группы. Живет одна, 10 лет назад потеряла единственного сына — с ним произошел несчастный случай при прохождении срочной службы в армии.

Действительно, дому уже давно требуется капитальный ремонт, все просьбы о помощи жительницы не находят отклика в поселковой администрации. В ходе осмотра дома и приусадебного участка установлено, что около трети кровли пришла в негодность, электрическая проводка и разводные электроточки изношены, во многих местах провода соединены изолентой, каменная печь прогорела с задней стороны, вместе с ней прогорела часть стены комнаты. Хозяйка обогревается открытым пламенем из открытого духового отсека газовой плиты и настенным электрическим обогревателем, что грозит возгоранием.

По итогам изучения условий проживания гражданки было проведено совещание. Глава Благоварского сельсовета Венер Авзалов заверил, что изыщет средства для замены электропроводки и электрических автоматов в доме. Районный совет ветеранов запланировал приобрести для женщины электрический конвекторный обогреватель. Летом муниципалитет пообещал провести ремонт печи. Уже в ближайшее время частично отремонтируют кровлю. Общественная палата республики и администрация района готовят ходатайство о выделении денежных средств на оказание гражданке срочных социальных услуг.