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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии мужчину объявили в розыск за почти миллионный долг перед детьми

ОБЩЕСТВО
Фото: УФССП России по РБ

В Башкирии мужчину объявили в розыск за почти миллионный долг перед детьми Фото: УФССП России по РБ

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

965 тысяч рублей задолжал житель Стерлитамака своим несовершеннолетним детям. 42-летнего Раиса Нургалиева объявили в розыск.

Решение суда мужчина исполнять не спешил, а позднее и вовсе исчез. На данный момент его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии.

Судебные приставы обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении данного лица, с просьбой сообщить в УФССП России по Республике Башкортостан, в дежурную часть по телефону: (8 347)273-56-40.

Справка

В соответствии в ФЗ от 27.07.2016 №152 «О персональных данных» судебные приставы-исполнители, в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов, в праве осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

Теги: судебные приставы, должник по алиментам
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