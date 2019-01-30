Фото: УФССП России по РБ В Башкирии мужчину объявили в розыск за почти миллионный долг перед детьми Фото: УФССП России по РБ

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

965 тысяч рублей задолжал житель Стерлитамака своим несовершеннолетним детям. 42-летнего Раиса Нургалиева объявили в розыск.

Решение суда мужчина исполнять не спешил, а позднее и вовсе исчез. На данный момент его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии.

Судебные приставы обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении данного лица, с просьбой сообщить в УФССП России по Республике Башкортостан, в дежурную часть по телефону: (8 347)273-56-40.

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