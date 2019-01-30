Радий Хабиров номинирует активистов «Сибай, дыши» на премию за неравнодушие и поддержку
Радий Хабиров номинирует активистов «Сибай, дыши» на премию за неравнодушие и поддержку Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Накануне во время рабочей поездки Радия Хабирова в город Сибай руководитель региона встретился с активистами группы «Сибай, дыши». Радий Хабиров рассказал о решениях, принятых на совещании по экологической ситуации в городе, особо подчеркнув, что подтопление карьера будет вестись под контролем специалистов и никак не отразится на здоровье сибайцев. Руководитель Башкортостана отметил, что покидать город из-за подтопления карьера, конечно, не стоит, эта мера не несет никакой угрозы жизни и здоровью жителей. По словам Хабирова, после затопления очагов тления наступит фаза спокойной, продуманной работы по дальнейшей судьбе карьера.
«После того, как эта история будет закрыта, мы проведём в Уфе совещание с участием руководства АО «Учалинский ГОК». Никто нам не гарантирует, что произойдет с этим карьером дальше. В моём понимании, он подлежит рекультивации», — отметил врио главы региона.Радий Хабиров выразил благодарность активистам за неравнодушие и поддержку.
«Я вам признателен, что вы заняли такую конструктивную позицию, поверили нам. Хочу номинировать вашу группу в этом году на одну из волонтерских премий».