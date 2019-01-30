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30 января Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Сибае должна быть стационарная система мониторинга воздуха - депутат Госдумы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Сибае должна быть стационарная система мониторинга воздуха - депутат Госдумы Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Дарья Субботина/.

Депутат Госдумы Зариф Байгускаров предложил установить в Сибае, где ведется борьба со смогом, стационарное оборудование по мониторингу воздуха. Об этом парламентарий сказал 29 января на встрече с журналистами в агентстве «Башинформ».

«Я несколько раз разговаривал с гендиректором Уральской горно-металлургической компании (сибайский филиал УГОК входит в холдинг УГМК — прим. автора) — он один из собственников холдинга. Он, в принципе, готов сделать всё необходимое. Я ему направил запрос, чтобы они закупили оборудование по мониторингу воздуха в Сибае», — отметил Зариф Байгускаров.

Сейчас в городе находятся передвижные лаборатории, которые осуществляют мониторинг ситуации с воздухом, но когда вопрос будет решен, они уедут, а местные жители будут переживать — есть превышение ПДК или всё в норме, считает парламентарий.

«А что в дальнейшем? Все равно люди будут беспокоиться. Чтобы этого не произошло, считаю, что в городе должна быть стационарная система мониторинга воздуха. По моему мнению, она не должна быть на балансе сибайского комбината, ее должна взять на баланс другая организация, чтобы была объективная информация буквально каждый день о состоянии воздуха, чтобы люди не беспокоились», — подчеркнул депутат.

Как сообщалось ранее, шахты сибайского карьера должны быть подтоплены к 20 марта, Об этом в ходе рабочей поездки в Сибай заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Решение о подтоплении карьера было принято руководством города и сибайского филиала Учалинского ГОКа для ликвидации очагов горения на дне карьера. От эндогенных процессов уже несколько месяцев страдают жители города.

Теги: депутат Госдумы, Сибай, смог
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