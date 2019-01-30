В Уфе в мусорном баке нашли пакет с живым щенком внутри

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Фото: соцсети

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, в микрорайоне Инорс в мусорном баке нашли пакет с живым щенком внутри.

Жестокие люди завязали животному полиэтиленовый мешок на голову и самого засунули в пакет. Пес мог погибнуть от холода или от удушения, если бы его не обнаружила уфимка Елена Скобочкина. Женщина забрала щенка домой, обработала, выкормила и сейчас ищет хозяина. Оставить у себя не может, так как есть свои животные.

«Малыш адекватный, примерный возраст 2 месяца. Очень позитивный, не смотря на то зло, которое ему досталось от людей. Отлично кушает, боится оставаться один. Щенку очень нужен тёплый дом, на улице он не выживет. Передержку уже нашли, сейчас ищем верного хозяина», — сообщила уфимка.