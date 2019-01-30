Уфимец выиграл в лотерею 2,6 млн рублей
УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Еще один уфимец стал миллионером, купив лотерейный билет за 120 рублей.
Победителю повезло — в розыгрыше приза «Гослото «5 из 36» он стал обладателем более 2,6 млн рублей.Теперь счастливчика ждут в Москве, чтобы получить выигрыш.
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Уфимец выиграл в лотерею 2,6 млн рублей
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