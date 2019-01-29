Радий Хабиров дал поручение купить автобус для хоккейной команды «Горняк» города Сибая

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сибайская хоккейная команда «Горняк» получит долгожданный автобус для поездок на соревнования. Такое поручение дал местным властям врио главы Башкортостана Радий Хабиров после общения с юными хоккеистами в ледовом дворце «Ирандык».

Директор дворца Гаяз Галиакберов рассказал, что в их дворце хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком занимается более 200 детей. «Желаю вам добиваться чемпионских побед и думаю, что некоторые из вас будут играть в нашем главном хоккейном клубе «Салават Юлаев», — сказал Радий Хабиров. Мамы юных хоккеистов во время общения поблагодарили руководителя республики за такой подарок и пообещали, что их дети будут достойно представлять Башкортостан на различного рода турнирах.