УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе раскрыли кражу из контактного зоопарка. Грабителем оказался временный работник, который на должности администратора-смотрителя проходил испытательный срок. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа».

В отдел полиции № 9 по Кировскому району города Уфы поступило заявление о краже. 29-летний владелец местного контактного зоопарка и детской игровой комнаты рассказал, что из сейфа их предприятия пропала денежная сумма в размере 25 тысяч рублей.

Выручку складывали в имеющийся сейф, который не запирали даже на ночь. На восьмой день новоиспеченный сотрудник, как обычно, по окончании работы собирался выбросить мусор и отправиться домой. Молодой человек вышел вместе со своей коллегой, она закрыла двери и отдала ключи управляющему детской игровой комнаты, находящейся в том же здании. В это время директор позвонил управляющему зоопарком и попросил наладить рамку электрощита в детской игровой комнате. Управляющая передала просьбу стажеру.

«Парень вернулся в помещение зоопарка, нашел отвертку и наладил рамку. Вероятно, в этот момент у работника возник умысел похитить деньги из открытого сейфа», — комментирует корреспондент пресс-службы МВД по республике Башкортостан Алиса Гильдина.

«Полицейскими установлен подозреваемый — 26-летний уфимец, проживающий вместе со своей сожительницей в съемной квартире. Молодой человек не имеет постоянного места работы, но раньше, по его словам, он работал в основном в передвижных зоопарках. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, он признался в содеянном», — рассказала управляющая зоопарком.

Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело.