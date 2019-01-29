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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Стало известно, когда всех заболевших норовирусом выпишут из инфекционной больницы Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Стало известно, когда всех заболевших норовирусом выпишут из инфекционной больницы Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На этой неделе всех заболевших норовирусом в гостинице Уфы школьников и одного преподавателя выпишут из городской инфекционной больницы. Об этом агентству «Башинформ» сообщил главный врач медучреждения Радик Галимов.

«Обследовали 13 пациентов несколькими путями. У нас есть хорошая лаборатория, проверяли на реакции – у всех подтвердился норовирус. Обычно заболевание проявляется рвотой, болями в животе, жидким стулом, повышением температуры. В динамике по лечению — у всех состояние улучшилось. Многие из них поступали ближе к состоянию средней тяжести — сейчас у всех практически удовлетворительное состояние, — пояснил главврач инфекционной больницы. — Сейчас заканчиваем попутные дообследования и начнем выписывать пациентов. В зависимости от того, как родители смогут забрать детей, будем уже отпускать. Думаю, на этой неделе всех выпишем».

В пресс-службе Минздрава РБ добавили, что двух пациентов выписали еще в прошлую пятницу, 25 января.

По информации пресс-службы Роспортребнадзора РБ, эпидемиологическое расследование в ресторане гостиничного комплекса «Амакс Турист-отель» продолжается. До его окончания ресторан будет закрыт.

Как сообщало агентство «Башинформ», в больницу с тошнотой и рвотой попали 12 детей и один преподаватель. Школьники вместе с учителями — всего 186 человек — приехали в столицу Башкирии для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии и проживали в отеле «Амакс Турист».

Теги: заболевание, вирус, медицина, Роспотребнадзор РБ, Минздрав РБ
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