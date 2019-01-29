В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли замерзавшего на трассе жителя Татарстана

Фото: сайт МВД по РБ



Фото: сайт МВД по РБ

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Краснокамском районе Башкирии ночью на 50-м км автодороги Дюртюли — Нефтекамск патрульный экипаж инспекторов ДПС заметил грузовой автомобиль «Чайка-Сервис», который съехал в кювет. За рулем грузовика находился пожилой житель Татарстана. Он сообщил полицейским, что работает водителем уже 20 лет, вез груз — строительный вагон. Неожиданно машина начала «вилять» по дороге из стороны в сторону, и частично съехала в кювет левой стороной. Автомобиль сильно накренило и возникла угроза опрокидывания. Водитель успел покинуть салон

Мужчина хотел вытащить грузовик самостоятельно, но у него ничего не вышло, а проезжающие автомобили не останавливались. Тем временем, столбик термометра опустился до -25 градусов. Житель Татарстана стал замерзать в ожидании какой-либо помощи.

«Госавтоинспекторы — капитан полиции Марс Ахияров и старший лейтенант полиции Фидрат Салемгареев — помогли водителю перебраться в патрульный автомобиль, напоили горячим чаем, а затем организовали «спасение» грузовика и груза. Водитель поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь и продолжил свой путь», — сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Отдела МВД России по Краснокамскому району Светлана Исакова.