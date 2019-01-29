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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Политики и работодатели из разных стран мира обсудят в Уфе будущее сферы труда

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: Башинформ

Политики и работодатели из разных стран мира обсудят в Уфе будущее сферы труда Фото: Башинформ

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

4 – 5 февраля в Уфе пройдет Международный форум «Будущее сферы труда». Спикеры из разных стран мира, в том числе политики, чиновники, работодатели, лидеры профсоюзов, обсудят проблемы трудовых отношений и то, как эта сфера должна выглядеть в будущем: это сформулировано как «тематика достойного труда».

Инициатором форума выступила Международная организация труда (МОТ). Организаторы – Правительство Башкирии, Министерство труда и социальной защиты России, Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов России, Академия труда и социальных отношений, Московское бюро МОТ.

Среди спикеров заявлены Алексей Кудрин, Герман Греф, Александр Шохин – президент РСПП, Михаил Шмаков – председатель Федерации независимых профсоюзов России, Хайнц Коллер – директор бюро МОТ в Европе и Центральной Азии, Мария-Евгения Лонго и Дельфина Мерсье – руководители комитета по социологии труда Международной социологической ассоциации. На форуме в Уфе ждут представителей государственных органов, профсоюзов, крупных компаний из стран БРИКС, Евросоюза и СНГ, руководителей профильных ведомств из регионов России, крупных российских и зарубежных экспертов, представителей научного сообщества.

Вход на форум свободный, но необходима предварительная регистрация. Ее можно пройти на сайте форума, что уже сделали около пятисот делегатов. Там же можно ознакомиться с программой. Форум откроется 4 февраля в 10:00 пленарным заседанием, модератором которой выступит известный телеведущий Сергей Брилев. Панельные дискуссии будут посвящены инициативе МОТ «Будущее сферы труда», приоритетам политики России в сфере социально-трудовых отношений, теме социального партнерства на рынке труда. Делегаты обсудят роль службы занятости в новых реалиях и то, как мировые тенденции – такие, как глобализация, цифровая революция, старение населения и т.д. – влияют на российский рынок труда.

Форум пройдет в Конгресс-холле «Торатау».

Теги: труд, занятость населения
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