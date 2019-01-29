В Сибае детей готовят к отдыху в санаториях Крыма и Башкирии

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гизатуллин/.

В Сибае в настоящее время оформляются документы к заездам детей, нуждающихся в оздоровительном лечении, в санатории Крыма и Башкирии.

﻿«Это дети от 7 до 14 лет – с легочными заболеваниями, дети из деревень Старый Сибай и Хасаново, расположенных рядом с карьером, дети, у которых был поставлен диагноз пневмония, — рассказала на встрече с Радием Хабировым замминистра здравоохранения Динара Еникеева. — Принято 371 заявление от родителей, 140 хотят оздоровиться не в Крыму, а в санаториях республики. Многие родители не хотят отпускать далеко своих детей. Для них есть вариант — в санатории «Талкас». Сейчас готовятся документы на 222 ребенка – в Крым. Первый вылет — 20 февраля, продолжительность пребывания — две недели. До 10 февраля планируем завершить оформление документов по первому заезду в Крым».

Как отметил Радий Хабиров, с детьми должны полететь сотрудники полиции для обеспечения безопасности.

По словам Динары Еникеевой, ситуация с заболеваниями в Сибае в настоящее время такая же, как и за аналогичный период прошлого года.

﻿«35-40 врачей разных специальностей принимают каждый день. Уже принято 5500 жителей. Работы бригад врачей продлены до 1 марта», — сказала представитель Минздрава.