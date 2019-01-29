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Реакция на перелет: в Шереметьево прокомментировали ситуацию с посадкой самолета из Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Реакция на перелет: в Шереметьево прокомментировали ситуацию с посадкой самолета из Уфы Фото: автор

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В московском аэропорту Шереметьево прокомментировали ситуацию с посадкой самолета, прилетевшего из Уфы, на борту которого грудному ребенку во время полета стало плохо. Ранее сообщалось, что по этой причине воздушное судно вынужденно совершило короткий заход на посадку. Самолету дали зеленую линию.

Как пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе московского авиаузла, экстремальной ситуации, связанной с состоянием ребенка, на борту не было.

«Посадка была плановой. Оперативные службы аэропорта находились в полной готовности. Бригада медиков аэропорта и бригада Центра медицины катастроф встретили борт. На борту медики аэропорта осмотрели ребенка и далее перевезли в здравпункт «Терминала B». Его состояние не вызвало опасений. У ребенка была физиологическая реакция на перелет. Заранее вызванная скорая помощь увезла его в одну из московских больниц», — пояснил представитель Шереметьево.

Теги: аэропорт, дети
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