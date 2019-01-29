Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.93 ↑

EUR 75.19 ↓

29 января Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии открылись два новых офиса «Мои документы»

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В селе Ургала Белокатайского района и селе Сафарово Учалинского района открылись офисы многофункционального центра «Мои документы».

Они расположились в администрациях сельских поселений.

В селе Ургала жители могут получить 282 государственные и муниципальные услуги, а в селе Сафарово доступны 284.

Ознакомиться с полным перечнем услуг можно на официальном сайте в разделе «Услуги» при выборе ближайшего филиала МФЦ.

Теги: МФЦ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии пострадавший в перестрелке Зариф Хилажев переведен из реанимации в палату
В Башкирии пострадавший в перестрелке Зариф Хилажев из Учалов переведен из реанимации в палату. Лечение он проходит в Уфе. Пациент находится в сознании,
В России с 1 февраля увеличат пособия и компенсации
Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее размер индексации ряда пособий и компенсаций в 2019 году. Докумен
В Башкирии участник ДТП с четырьмя погибшими был пьян
В Бижбулякском районе Башкирии на 25 км автодороги Бижбуляк - Мияки 27 января произошло ДТП с четырьмя погибшими. Как сообщало агентство «Башинформ», ст
В Уфе в сгоревшем садовом доме найдено тело женщины
В Дёмском районе Уфы в ночь с 26 на 27 января в СНТ «Дорожник» произошел пожар, унесший жизнь одного человека. По информации пресс-службы регионального
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть