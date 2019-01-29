В Башкирии открылись два новых офиса «Мои документы»
УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В селе Ургала Белокатайского района и селе Сафарово Учалинского района открылись офисы многофункционального центра «Мои документы».
Они расположились в администрациях сельских поселений.
В селе Ургала жители могут получить 282 государственные и муниципальные услуги, а в селе Сафарово доступны 284.
Ознакомиться с полным перечнем услуг можно на официальном сайте в разделе «Услуги» при выборе ближайшего филиала МФЦ.