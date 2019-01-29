В Уфе пройдет научная конференция к 100-летию основания Коминтерна

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УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

К 100-летию основания Коминтерна и 100-летию Башкортостана 4 февраля в Уфе состоится международная научная конференция «Коминтерн и Вторая мировая война: уфимское и всемирное измерения». Организаторами конференции выступают Правительство республики, Всероссийская государственная телерадиокомпания, Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Институт Беринга-Беллинсгаузена.

Место проведения этого мероприятия в столице Башкирии выбрано не случайно. В 1941-1943 годах именно в Уфе находился в эвакуации Исполком Коминтерна, в который входили видные европейские политические деятели того времени: Георгий Димитров, Пальмиро Тольятти, Вильгельм Пик, Долорес Ибаррури, Клемент Готвальд, Морис Торез, Вальтер Ульбрихт, Отто Куусинен. Из Уфы вещали на всю Европу антифашистские радиостанции Коминтерна, а в селе Кушнаренково работала знаменитая коминтерновская спецшкола для разведчиков-диверсантов. Экспонаты, связанные с деятельностью Коминтерна в республике, сегодня хранятся в Национальном музее РБ и в других музеях.

На конференцию приедут и выступят видные ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Великобритании и Франции. Тема Коминтерна будет рассмотрена как в широкой всемирной перспективе — ее работе в странах Латинской Америки, спецоперациям советских разведчиков в Европе, новым архивным документам о взаимодействии коминтерновцев с советскими и британскими спецслужбами, так и в уфимский период его деятельности. Башкирские ученые, краеведы, архивисты и музейные работники расскажут о пребывании Исполкома Коминтерна в Башкирии, в том числе о новых архивных источниках по этой теме.

Участники конференции посетят в Уфе памятные места. В одном из книжных магазинов состоится презентация новой книги одного из инициаторов проведения конференции, заместителя директора телеканала «Россия», президента Института Беринга-Беллинсгаузена Сергея Брилёва о совместной работе советских и британских разведок в годы Второй мировой войны.

﻿«Ждём первоклассных историков из Москвы, Петербурга, Англии и Франции и, конечно, самого Башкортостана», — проанонсировал это событие в Фейсбуке Сергей Брилёв.