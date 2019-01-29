Фото: автор Из-за плохого самочувствия грудничка самолет из Уфы совершил короткий заход в Шереметьево Фото: автор

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В московском аэропорту Шереметьево утром 29 января вынужденно совершил короткий заход и экстренную посадку самолет, прилетевший из Уфы.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», по предварительным данным, когда воздушное судно стало заходить на посадку, на борту стало плохо трехмесячному ребенку. У него появились проблемы с дыханием.

Самолет пошел на короткий заход — ему дали зеленую линию. В этот момент все самолеты в час пик были в режиме ожидания, пока приземлялся уфимский рейс. Авиапассажиры после приземления отметили, что воздушное судно село «жестковато», но всё закончилось благополучно. Ребенка госпитализировали.

В соцсети диспетчеры назвали «уфимский заход» «почти операцией спасения».