Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.93 ↑

EUR 75.19 ↓

29 января Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе улицу назвали в честь легендарного железнодорожника

ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлено Сергеем Спатаром

Фото: предоставлено Сергеем Спатаром

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе не так много улиц, носящих имя выходцев из рабочей среды, которые добились выдающихся профессиональных высот. Одна из них находится в Демском районе. Названа она совсем недавно, в декабре минувшего года, в честь легендарного железнодорожника Ивана Спатара — участника Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и 12 медалей, депутата Верховного Совета БАССР четырех созывов, почетного железнодорожника СССР. Двадцать лет он возглавлял одно из крупнейших на сети железных дорог страны Башкирское отделение Куйбышевской магистрали.

Иван Парфенович Спатар — ровесник Республики Башкортостан, сегодня исполняется ровно 100 лет со дня его рождения. Он родился 29 января 1919 года в селе Загнитково Украинской ССР. После окончания средней школы поступил в Харьковский институт железнодорожного транспорта. Во время Великой Отечественной войны за своевременную и четкую отправку воинских грузов был удостоен государственных наград, в 1942 году стал членом КПСС. После войны был начальником нескольких крупных станций. В 1956 году, завершив обучение в Академии железнодорожного транспорта МПС СССР, был назначен начальником Абдулинского отделения Куйбышевской железной дороги (КбшЖД), а затем и главным инженером магистрали.

В 1963 году Иван Спатар, по настоянию Башкирского обкома КПСС, был направлен в республику. За время его руководства объем работы Башкирского отделения вырос в несколько раз, на его долю пришлось больше половины всех грузовых перевозок и треть всей тонно-километровой работы КбшЖД, в то время одной из самых высокооснащенных на всей сети МПС. Была введена новая электрифицированная линия Белорецк — Карламан протяженностью более двухсот километров, электрифицировались новые участки пути и открывались станции, свыше двухсот километров были оснащены автоблокировкой, проведена коренная реконструкция локомотивного депо и станции Дема, началось строительство Южного железнодорожного обхода Уфы, стал курсировать фирменный поезд «Башкирия», активно развивалось пригородное и дальнее сообщение, построено новое здание Уфимского вокзала. В городах и поселках республики активно возводились железнодорожные микрорайоны. Более пяти тысяч тружеников отрасли были удостоены государственных наград.

Иван Спатар скончался в Уфе 29 декабря 1985 года. В его честь на доме №71 по уфимской улице Карла Маркса установлена мемориальная доска и названа улица в Демском районе.

Теги: память, юбилеи, железная дорога
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии пострадавший в перестрелке Зариф Хилажев переведен из реанимации в палату
В Башкирии пострадавший в перестрелке Зариф Хилажев из Учалов переведен из реанимации в палату. Лечение он проходит в Уфе. Пациент находится в сознании,
В России с 1 февраля увеличат пособия и компенсации
Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее размер индексации ряда пособий и компенсаций в 2019 году. Докумен
В Башкирии участник ДТП с четырьмя погибшими был пьян
В Бижбулякском районе Башкирии на 25 км автодороги Бижбуляк - Мияки 27 января произошло ДТП с четырьмя погибшими. Как сообщало агентство «Башинформ», ст
В Уфе в сгоревшем садовом доме найдено тело женщины
В Дёмском районе Уфы в ночь с 26 на 27 января в СНТ «Дорожник» произошел пожар, унесший жизнь одного человека. По информации пресс-службы регионального
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть