В Уфе улицу назвали в честь легендарного железнодорожника

Фото: предоставлено Сергеем Спатаром





Фото: предоставлено Сергеем Спатаром

УФА, 29 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе не так много улиц, носящих имя выходцев из рабочей среды, которые добились выдающихся профессиональных высот. Одна из них находится в Демском районе. Названа она совсем недавно, в декабре минувшего года, в честь легендарного железнодорожника Ивана Спатара — участника Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и 12 медалей, депутата Верховного Совета БАССР четырех созывов, почетного железнодорожника СССР. Двадцать лет он возглавлял одно из крупнейших на сети железных дорог страны Башкирское отделение Куйбышевской магистрали.

Иван Парфенович Спатар — ровесник Республики Башкортостан, сегодня исполняется ровно 100 лет со дня его рождения. Он родился 29 января 1919 года в селе Загнитково Украинской ССР. После окончания средней школы поступил в Харьковский институт железнодорожного транспорта. Во время Великой Отечественной войны за своевременную и четкую отправку воинских грузов был удостоен государственных наград, в 1942 году стал членом КПСС. После войны был начальником нескольких крупных станций. В 1956 году, завершив обучение в Академии железнодорожного транспорта МПС СССР, был назначен начальником Абдулинского отделения Куйбышевской железной дороги (КбшЖД), а затем и главным инженером магистрали.

В 1963 году Иван Спатар, по настоянию Башкирского обкома КПСС, был направлен в республику. За время его руководства объем работы Башкирского отделения вырос в несколько раз, на его долю пришлось больше половины всех грузовых перевозок и треть всей тонно-километровой работы КбшЖД, в то время одной из самых высокооснащенных на всей сети МПС. Была введена новая электрифицированная линия Белорецк — Карламан протяженностью более двухсот километров, электрифицировались новые участки пути и открывались станции, свыше двухсот километров были оснащены автоблокировкой, проведена коренная реконструкция локомотивного депо и станции Дема, началось строительство Южного железнодорожного обхода Уфы, стал курсировать фирменный поезд «Башкирия», активно развивалось пригородное и дальнее сообщение, построено новое здание Уфимского вокзала. В городах и поселках республики активно возводились железнодорожные микрорайоны. Более пяти тысяч тружеников отрасли были удостоены государственных наград.

Иван Спатар скончался в Уфе 29 декабря 1985 года. В его честь на доме №71 по уфимской улице Карла Маркса установлена мемориальная доска и названа улица в Демском районе.