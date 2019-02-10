В России отмечают День дипломатического работника

УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня сотрудники Министерства иностранных дел Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник — День дипломатического работника. Этот день чтят в посольствах, генеральных консульствах, представительствах России при международных организациях за рубежом. Праздник дипломатов также отмечают в территориальных органах МИД в 37 субъектах Российской Федерации, которые обеспечивают в регионе своей деятельности координирующую роль МИД в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации.

По традиции профессиональный праздник российской дипломатии — это повод для оценки сделанного, подведения итогов работы и определения будущего направления работы. О том, каких успехов удалось добиться нашим дипломатам, агентству «Башинформ» рассказал представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров:

«В преддверии праздника можно констатировать, что отечественная дипломатическая служба в полном объеме выполняет поставленные руководством страны задачи в сложных условиях агрессивных действий наших недоброжелателей, когда пропагандистские кампании в СМИ, провокации в отношении сотрудников российских загранучреждений, немотивированные высылки становятся «новой нормой этикета и практики» в тех странах, которые принято называть «коллективным Западом».

Сохраняя стойкость и убежденность в собственной правоте, российские дипломаты продолжают терпеливо работать над укреплением позиций нашей страны на мировой арене, сохранением межгосударственного сотрудничества. Полностью оправдывают себя наши принципы внешней политики: самостоятельность, многовекторность и прагматизм, стремление формировать позитивную объединительную повестку дня в интересах создания безопасных и благоприятных внешних условий для ускоренного научно-технологического и социально-экономического развития России.

В целом за прошедший год российские дипломаты, с присущими им качествами — патриотизм, преданность делу, моральная устойчивость — делали максимум возможного с целью создания благоприятных условий для развития страны и повышения благосостояния граждан. Именно эти задачи являются главными в Концепции внешней политики Российской Федерации.

Сегодня многие дипломаты – выходцы из Башкортостана работают как в центральном аппарате МИДа, так и в разных уголках земного шара, дипломатическими средствами активно отстаивают внешнеполитические интересы России. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить сегодня всех их, а также наших прославленных ветеранов дипломатической службы Ришата Халикова и Зиннура Марданова, и пожелать всем им здоровья, удачи и успехов в работе».