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Уфа   °

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В Уфе закрыли несколько подпольных казино

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот из сюжета «Вся Уфа»﻿

В Уфе закрыли несколько подпольных казино Фото: скриншот из сюжета «Вся Уфа»﻿

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе полицейским удалось закрыть несколько подпольных казино. В роли игрока выступил корреспондент телеканала «Вся Уфа». Он узнал явки и пароли, прошел фейс-контроль, сделал несколько ставок и вызвал ОБЭП и ОМОН.

Один из игровых залов без никаких вывесок или опознавательных знаков находится в жилом доме по адресу проспект Октября, 56/1. Через дорогу расположен еще один такой игровой зал. Вопросам безопасности здесь уделяли особое внимание. Охранник через камеры видеонаблюдения видит все, что происходит на улице. На двери четыре замка.

Работало подпольное казино без выходных. Охотники за фортуной оставляли здесь кругленькие суммы. Среди игроков был даже пенсионер.

Еще одно подпольное «эльдорадо» находится в Черниковке. Клиентам там предлагали игры на любой вкус, еду и даже выпивку. Предполагаемый организатор — бомж, на него уже заведено уголовное дело. Настоящий хозяин находится в Москве.

Все игральное оборудование изъяли — оно станет главным доказательством в уголовном деле.

«Я считаю, что с подпольными казино нужно бороться следующим образом: отменить запрет на создание в России игорных зон и легализовать их. Считаю, что закон, который ввел ограничения по игорным зонам, пролоббирован теми, кто у нас сейчас избегает ответственности», — комментирует юрист Виталий Буркин.

Всех гостей заведения забрали полицейские, но вскоре всех отпустили. По закону игроманов наказывать не за что. Работникам и организаторам подпольного казино грозят реальные санкции, если удастся установить их личности.

Теги: казино, вся уфа
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