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Возможно ли «дело Куинджи» в Уфе: в музее им. Нестерова рассказали о защите картин

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Нестерова картины находятся под охраной смотрителей, надзором видеокамер и охранника при входе в музей. Об этом агентству «Башинформ» сообщил директор музея Айрат Терегулов.

Напомним, вечером 27 января стало известно о пропаже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. МВД распространило записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина снимает со стены полотно и уходит. При этом его никто не пытается остановить.

«В нашем музее картины висят не на крючках, а на веревках, снять картину затруднительно», пояснил директор Башкирского государственного художественного музея Айрат Терегулов.

«Для отдельных выставок в нашем музее используют особое оборудование. К примеру, в настоящее время в зале №11 экспонируется выставка «Арсенал русских царей и императоров» из собрания Музеев Московского Кремля. Для оригиналов используются специальные витрины с тремя степенями защиты, и предупреждают вскрытие и другие повреждения. Их специально заказали в Германии и после закрытия выставки в Уфе оборудование будет использоваться для других экспозиций.

Главный хранитель Башкирского государственного художественного музея Валентина Сорокина отказалась сообщать, какие именно работы Архипа Куинджи хранятся в фондах музея, заявив, что это не в интересах музея. Однако из свободных источников удалось узнать, что это картина «Скала» (бумага, масло) 17*11.

Теги: музей Нестерова
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