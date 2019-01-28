Фото: Минобразования РБ Школьник из Башкирии вышел в финал всероссийской инженерной олимпиады Фото: Минобразования РБ

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Четыре месяца подготовки в детском технопарке «Кванториум Башкортостана» помогли школьнику Герману Янгалину выйти в финал всероссийской инженерной олимпиады НТИ по двум направлениям: «Передовые производственные технологии и «Умный город».

В финал Герман попал после двух предварительных этапов. Первый он прошел через интернет, где решал задачи по математике, информатике и физике.

«Главная особенность олимпиады — проектная деятельность и отработка навыков работы в команде, поэтому, уже начиная со второго отборочного тура, участники были сформированы в команды, где каждый отвечал за свой фронт работы. На этом этапе ребята совместными силами решали междисциплинарные прикладные задачи. В команде Германа, где сам он стал капитаном, были участники из городов Екатеринбург, Томск, Санкт-Петербург», — сообщили в Минобразования Башкирии.

Во втором этапе школьник создал модель автономного мостового крана. В процессе работы Герман усовершенствовал модель и сделал ее подвижной по рельсам, а также оборудовал инфракрасным датчиком, позволяющим дистанционно управлять механизмом передвижения крана. Таким образом, набрав более 100 баллов, команда Янгалина прошла в финал олимпиады. Заключительные испытания пройдут весной 2019 года.

Участие в олимпиаде НТИ дает школьникам преимущество при поступлении в ведущие технические вузы страны.