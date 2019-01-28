Фото: пресс-служба РО «Единой России» Руководить общественной приемной «Единой России» в Башкирии будет Эльвира Аиткулова Фото: пресс-служба РО «Единой России»

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

Решением Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, заместитель Председателя регионального парламента Эльвира Аиткулова назначена Руководителем региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Башкортостане.

Эльвира Ринатовна Аиткулова в 1997-2004 годах работала корреспондентом, комментатором, руководителем творческого объединения «Даира», политическим обозревателем ФГУП «ГТРК «Башкортостан», в 2004-2010 годах — главным редактором республиканского информационно-музыкального радиоканала «Спутник ФМ». В 2010-2013 годах — главный редактор студии телевидения ГУП ТРК «Башкортостан».

В 2013 году избиралась депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан пятого созыва, председателем Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. С 2018 года — Заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

Первым руководителем, возглавившим региональную общественную приемную, был Александр Дегтярев, занимавший должность ректора Уфимской государственной академии экономики и сервиса и являвшийся депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Следующим руководителем общественной приемной стал ректор Башкирского педагогического университета им. М. Акмуллы, депутат Госсобрания РБ Раиль Асадуллин, назначенный на этот пост решением Президиума Генерального совета партии в декабре 2011 года, напомнили в пресс-службе башкирского отделения «Единой России».

Региональная общественная приемная официально открылась 28 августа 2008 года. За десять лет были сформированы различные направления и формы деятельности, реализация которых продолжается и по сей день. Среди них: тематические, выездные приемы, приемы по скайпу, круглые столы, конференции, брифинги, горячие линии, юридические консультации. За этот период в региональную общественную приемную поступило 14 885 обращений. По 3721 обращению (25,5%) были приняты положительные решения.