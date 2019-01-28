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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Леонид Рошаль поблагодарил Радия Хабирова за запрет передавать в ГЧП роддома

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Леонид Рошаль поблагодарил Радия Хабирова за запрет передавать в ГЧП роддома Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поблагодарил врио главы Башкортостана Радия Хабирова за оперативное вмешательство в ситуацию с роддомом в городе Салавате и за запрет передавать в концессию роддома и перинатальные центры.

В минувший четверг на совещании в формате «Здравчас» Радий Хабиров поручил Минздраву контролировать ситуацию в Салаватском роддоме, предоставляя объективную картину того, что там происходит, и чётко отслеживать выполнение инвестором своих обязательств.

«На будущее поручаю, чтобы концессионные соглашения в отношении роддомов, перинатальных учреждений в республике не принимались. Мы этого больше не позволим. У нас пока нет опыта, надёжных финансовых инструментов. Поэтому запрещаю всё это проводить», — отметил Радий Хабиров.
По условиям соглашения между правительством Башкортостана и компанией «Генус», концессионер обязался реконструировать медицинское учреждение и оснастить его необходимым оборудованием, вложив в проект 286,3 млн рублей. По мнению сотрудников роддома, этот шаг негативно сказался на доступности медицинской помощи и условиях труда медработников.

Ранее представители Общероссийского народного фронта обратились к главе региона с просьбой взять на контроль сложившуюся проблему с роддомом в городе Салавате. По мнению экспертов Народного фронта, этого категорически нельзя было делать. К реорганизации учреждений родовспоможения необходимо подходить очень аккуратно, каждый этап должен пройти широкое профессиональное и общественное обсуждение. Тем более, когда речь идет о единственном роддоме в таком крупном промышленном городе, как Салават.

«Смена собственника лишила пациентов и врачей альтернативы. В Салавате у беременных женщин выбора нет, а для сотрудников органов внутренних дел и службы исполнения наказаний медицинская помощь в структуре родовспоможения и вовсе оказалась недоступной, так как они не могут пользоваться услугами частных клиник. Врачи вынуждены мириться с новыми условиями труда, потому что им больше некуда идти работать. И это всё результат недостаточно продуманного решения о реорганизации роддома», — отметил Леонид Рошаль.

Теги: ОНФ, Салаватский роддом, Радий Хабиров
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