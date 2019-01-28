Фото: Почта России В России в почтовое обращение вышла марка, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда Фото: Почта России

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В рамках серии «Путь к Победе» в почтовое обращение вышла марка, посвящённая 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Почты России. Торжественная церемония гашения марки прошла в Санкт-Петербурге. Приобрести марку можно в почтовых отделениях по всей стране.

В оформлении почтовой марки используется барельеф с изображением группы советских солдат в период завершения блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками. Марка номиналом 46 рублей выпущена тиражом 126 тысяч экземпляров.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала одним из самых драматичных эпизодов Великой Отечественной войны. 27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов взломали оборону немецких войск, разгромили основные силы врага и освободили города Пушкин, Павловск и Красное Село. 27 января стало днём полного освобождения Ленинграда от блокады.