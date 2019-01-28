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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

ОНФ нашел нестыковки в списке уфимских подъездов, выбранных для ремонта

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

ОНФ нашел нестыковки в списке уфимских подъездов, выбранных для ремонта Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта считают, что процедура отбора домов для участия в республиканской программе по ремонту подъездов должна быть более прозрачной. После проведения мониторинга состояния многоквартирных домов, попавших в комплексную программу, «фронтовики» отметили, что критерии отбора не совсем ясны.

«На сегодняшний день уже определены дома, подъезды которых будут отремонтированы в 2019 году, с полным списком можно ознакомиться на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики, — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Башкортостан Виталий Брыкин. — Мы выявили несколько уфимских домов, подъезды которых находятся в хорошем состоянии, но почему-то они попали в программу ремонта».

Так, например, много вопросов вызвал дом №35/2 по улице Баязита Бикбая. В 12-этажном кирпичном доме, который введен в эксплуатацию в 2010 году, установлено видеонаблюдение, на каждом этаже выложена керамическая плитка, на лестничных маршах стоят пластиковые окна, почтовые ящики новые, перила не повреждены. А в доме №84/4 по Проспекту Октября, который попал в резервный список, ремонт в подъездах сделан около двух лет назад. Установлены пластиковые двери, заменены почтовые ящики, стены побелены и покрашены, организована работа службы консьержей.

«Совершенно непонятно, почему эти дома оказались в основном и резервном списках программы ремонта подъездов, в отличие от домов, которые находятся в худшем состоянии, — отметил Брыкин. — В первую очередь должны быть отремонтированы дома, которые действительно в этом нуждаются. Регион выделяет большие финансовые средства на реализацию программы, использовать их нужно эффективно и рачительно. И, конечно, на всех этапах необходимо учитывать мнение людей. Собственники должны сами определиться с видами работ и контролировать ход ремонта».
Активисты ОНФ намерены обратиться в региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства с рекомендацией проанализировать перечень домов, попавших в комплексную программу ремонта подъездов, и разработать четкие критерии отбора для участия в данной программе.

За шесть лет в Башкирии за счет республиканского и муниципального бюджетов, а также с привлечением средств собственников жилья планируется отремонтировать 26 тысяч подъездов. Всего финансирование на весь период реализации программы составит 6 млрд рублей.

Теги: ремонт подъездов, ОНФ
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