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В Уфе кардиологи провели уникальную совместную криооперацию на сердце

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе кардиологи провели уникальную совместную криооперацию на сердце Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Совместная криооперация на сердце прошла в Уфе, в Республиканском кардиоцентре. Башкирские сердечно-сосудистые хирурги провели мастер-класс для коллег из регионов Поволжья, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

«Операция проводится при фибрилляции предсердия, или мерцательной аритмии. При этом заболевании предсердие бьется в нерегулярном ритме и происходит нарушение ритма, что приводит к фатальным осложнениям в виде инфаркта и инсульта. Эта операция считается одной из самых сложных в рентгеноэндоваскулярной хирургии, и Уфа занимает лидирующее место в Поволжье по количеству этих операций. И вот мы из Татарстана с коллегами приехали обучаться», — говорит врач рентген-хирург Ирек Шарипов из Набережных Челнов.

До недавнего времени уфимские врачи лечили данное заболевание при помощи радиочастотных катетеров, три года назад внедрили криобаллонную методику. В год республиканские кардиохирурги проводят свыше ста криоопераций. Во время медицинского вмешательства устья лёгочных вен замораживаются хладогеном при температуре минус 50 градусов. Пациент зачастую при этом находится в сознании под местной анестезией.

«Мы попадаем в лёгочную вену, там раздувается баллон, по краю этого баллона находится специальная канавка, куда заливается жидкий азот с помощью специального оборудования. И происходит повреждение по краю предсердия. Таким образом создается барьер, который мешает патологическим пульсациям с легочных вен перейти на ткань предсердия и запустить патологическое нарушение ритма», — пояснил заместитель главного врача по хирургии Республиканского кардиоцентра Богдан Олейник.

В России количество нуждающихся в подобном медицинском вмешательстве в пять-шесть раз превышает количество проводимых операций. Стоимость каждой процедуры — от 250 до 700 тысяч рублей, в зависимости от сложности. Пациентам ее проводят бесплатно за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Теги: медицина, кардиоцентр
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