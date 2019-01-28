Фото: пресс-служба УФССП по РБ В Башкирии после проверки приостановлена работа крупного торгового комплекса Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Нефтекамске после приостановки работы 14-этажного многофункционального торгового комплекса «Урал» больше тысячи человек временно остались без работы. Об этом агентству «Башинформ» сообщил представитель комплекса.

«Без работы временно остались 220 сотрудников непосредственно МФК «Урал» и плюс арендаторы — всего более тысячи человек. Мы написали заявление на допуск, чтобы нам разрешили устранить нарушения — ждем ответа. В принципе, у нас каких-то таких серьезных нарушений нет. На тот момент (момент закрытия — прим. автора) они уже были устранены. Мы вообще не понимаем, почему они (судебные приставы — прим. автора) опечатали здание», — рассказал собеседник информагентства.

Представитель МФК отметил, что каждый день простоя центра, все убытки ложатся на плечи собственника и добавил, что комплекс был открыт совсем недавно — в декабре 2017 года.

«На момент открытия все было прекрасно, но, видимо события﻿ в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово натолкнули на ряд проверок, и почему-то стали выявляться какие-то нарушения», — сказал собеседник.

В конце прошлой недели арендаторы и их сотрудники собрались, чтобы вместе решить, как жить дальше, передает телеканал «Нефтекамск 24». Сообщается, что арендаторы несут убытки.

«Никакой информации нет, мы хотим выйти на работу, работали добросовестно. У нас не раз были пожарные проверки. Проводили эвакуации — и учебные, и не учебные. Все проходило без запинок. На каком основании закрыли? То, что пишут в соцсетях, что здание шатается, бассейн топит, задымление было — ничего такого не было. Верите, читаешь и думаешь: на какой планете ты живешь, и что с нами вообще происходит?», — рассказала сотрудница кинотеатра Лилия Ялашева телеканалу.

«В комплексе есть нарушения противопожарной безопасности, и рисковать жизнью и здоровьем людей мы не вправе. Деятельность этого центра приостановлена в качестве обеспечительной меры. По решению суда будет принято окончательное решение», — сообщила старший помощник прокурора Башкортостана Гузель Масагутова.

Тем временем, на официальной странице торгового центра «ВКонтакте» размещается актуальная информация по ситуации с временной приостановкой деятельности. Сегодня на странице появилось видео, как помощник прокурора Нефтекамска дает «необычный» комментарий местному телевидению.

«На сегодняшний момент принято решение о приостановлении деятельности торгово-развлекательного центра «Урал» вплоть до того момента, пока всех не расстреляют в этом здании», — сказал представитель прокуратуры.

У подписчиков это высказывание вызвало неоднозначную реакцию: «Жестко», «Бред какой-то», «Это подстава», «Представитель прокуратуры.... Их что, не учат корпоративной этике?», «Вы что все такие серьезные-то? Проще надо быть. Веселый нрав у человека, чего накинулись-то?».

Агентству «Башинформ» в пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что эту запись они видели.

«Видео показано руководству. По данному факту будет организована служебная проверка, будет дана оценка его действиям. Но надо принять во внимание, что конструктивный комментарий им был дан. Было отписано несколько дублей. В конце концов, он, видимо, таким образом снял нервное перенапряжение. Есть и нормальный комментарий﻿ этого сотрудника у этого же телевидения», — сказала представитель надзорного ведомства республики.

Как информировало агентство «Башинформ», «Урал» был опечатан до устранения выявленных в нем нарушений пожарной безопасности. По данным службы судебных приставов, В МФК торговые площади, места размещения общепита не ограждены конструкциями требуемой огнестойкости. Одна стена многозального кинотеатра, где расположены вход в кинотеатр, касса и гардероб, имеют проемы без соответствующего противопожарного наполнения. Детские игровые зоны размещены на третьем этаже. Также на прилегающей территории к торговому центру на расстоянии более 500 метров отсутствует площадка для посадки вертолета, но зато на крыше здания предусмотрена смотровая площадка, при этом проект здания не предусматривает устройство на крыше вертолетной площадки, вертодрома либо посадочной площадки для вертолетов и других воздушных судов.

Всего в списке 11 нарушений, и из них полностью устранены лишь три: в помещении насосной станции пожаротушения установили телефон и световое табло, а служебное помещение бассейна оборудовали пожарной сигнализацией. Факт устранения всех нарушений должен быть подтвержден заключением Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС.

«Итоги проверки МФК «Урал» были подведены летом прошлого года. С этого момента руководство торгового центра обо всех нарушениях узнало — из наиболее серьезных было выявлено изначально более 70 нарушений. Все это время руководство ТЦ безусловно их устраняло. В ходе судебного разбирательства суд назначал проверку, в ходе которой были оставлены те 11 нарушений, о которых мы говорим. Суд посчитал их существенными и принял решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания», — пояснил начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры РБ Дмитрий Коровкин.