В Сибае запах жареных семечек может исходить от торфяников: мнение
В Сибае запах жареных семечек может исходить от торфяников: мнение Фото: https://vk.com/sibaydishi
УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Накануне жители Сибая были обеспокоены информацией о том, что якобы завод буровых реагентов, деятельность которого была приостановлена на 90 суток, начинает свою работу раньше срока прекращения исполнения наказания.
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», деятельность предприятия была приостановлена 27 декабря на срок 90 суток из-за выбросов в воздух загрязняющих веществ без разрешения. Отбор проб атмосферного воздуха в выбросах от котельного цеха завода показал, что содержание оксида углерода было превышено в 4,1 раза. Руководству предприятия Верховный суд предписал принять все необходимые меры по устранению нарушений.
Как рассказал «Башинформу» гендиректор предприятия Гарри Акопян, завод свою работу еще не начал, хотя по закону и по решению Сибайского городского суда такая возможность есть. Сибайский городской суд удовлетворил ходатайство завода о прекращении исполнения наказания в виде приостановки административной деятельности с 23 января.
«Все нарушения, вмененные нам по делу об административном правонарушении, на данный момент устранены. Разрешительные документы нами получены. Но в настоящее время мы пока не работаем, только прогреваем помещения, – отметил Гарри Акопян. – Отмечу, что претензии к нам были только в части выбросов котельной. В выбросах в пределах санитарной зоны содержание вредных веществ в 25 раз ниже ПДК, о превышении речи вообще не идет. Тогда замеры взяли в трубе в котельной, разве в дымовых трубах может быть чистый кислород? Мы на предприятии сушим отходы древесины, этот продукт частично идет в добавку в комбикорм для крупного рогатого скота. Изначально было такое предположение, что именно из-за сушки отходов древесины образуется запах горелых семечек или кофе, на который и жаловались горожане. Но потом выяснили, что источник этого запаха не у нас. Запах был, например, когда по техническим причинам завод не работал. Возможно, он — от горящих торфяников в городе».