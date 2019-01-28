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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Сибае запах жареных семечек может исходить от торфяников: мнение

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/sibaydishi

В Сибае запах жареных семечек может исходить от торфяников: мнение Фото: https://vk.com/sibaydishi

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне жители Сибая были обеспокоены информацией о том, что якобы завод буровых реагентов, деятельность которого была приостановлена на 90 суток, начинает свою работу раньше срока прекращения исполнения наказания.

Как сообщало﻿ ранее агентство «Башинформ», деятельность предприятия была приостановлена 27 декабря на срок 90 суток из-за выбросов в воздух загрязняющих веществ без разрешения. Отбор проб атмосферного воздуха в выбросах от котельного цеха завода показал, что содержание оксида углерода было превышено в 4,1 раза. Руководству предприятия Верховный суд предписал принять все необходимые меры по устранению нарушений.

Как рассказал «Башинформу» гендиректор предприятия Гарри Акопян, завод свою работу еще не начал, хотя по закону и по решению Сибайского городского суда такая возможность есть. Сибайский городской суд удовлетворил ходатайство завода о прекращении исполнения наказания в виде приостановки административной деятельности с 23 января.

﻿«Все нарушения, вмененные нам по делу об административном правонарушении, на данный момент устранены. Разрешительные документы нами получены. Но в настоящее время мы пока не работаем, только прогреваем помещения, – отметил Гарри Акопян. – Отмечу, что претензии к нам были только в части выбросов котельной. В выбросах в пределах санитарной зоны содержание вредных веществ в 25 раз ниже ПДК, о превышении речи вообще не идет. Тогда замеры взяли в трубе в котельной, разве в дымовых трубах может быть чистый кислород? Мы на предприятии сушим отходы древесины, этот продукт частично идет в добавку в комбикорм для крупного рогатого скота. Изначально было такое предположение, что именно из-за сушки отходов древесины образуется запах горелых семечек или кофе, на который и жаловались горожане. Но потом выяснили, что источник этого запаха не у нас. Запах был, например, когда по техническим причинам завод не работал. Возможно, он — от горящих торфяников в городе».

Теги: экология, Сибай, завод буровых реагентов
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