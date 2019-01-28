В Стерлитамаке разрушается памятник архитектуры - Симоновская мельница

Фото: Эмиль Шаяхметов





Фото: Эмиль Шаяхметов

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Стерлитамаке разрушается уникальный памятник архитектуры — недостроенная церковь — Симоновская мельница.

«Старинное здание 19 века постройки находится по адресу: ул. Юсупова, 1 в частном секторе. Это то самое место, откуда начался Стерлитамак, рядом слияние трех рек: Белой, Ашкадара, Стерли», — объясняет активист движения «Архзащита Уфы» Эльза Маулимшина.

10 июля прошлого года приказом Башкультнаследия Симоновская мельница была признана памятником архитектуры. По словам Эльзы Маулимшиной, уже в октябре местный бизнесмен, чья контора находится рядом со зданием мельницы, снес большую её часть, и выложил кирпичом дорогу.

Более того, разбирают по кирпичам постройку и другие жители, например, для строительства теплицы.