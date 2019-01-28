Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.91

EUR 74.63

28 января Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Стерлитамаке разрушается памятник архитектуры - Симоновская мельница

ОБЩЕСТВО
Фото: Эмиль Шаяхметов

Фото: Эмиль Шаяхметов

УФА, 28 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Стерлитамаке разрушается уникальный памятник архитектуры — недостроенная церковь — Симоновская мельница.

«Старинное здание 19 века постройки находится по адресу: ул. Юсупова, 1 в частном секторе. Это то самое место, откуда начался Стерлитамак, рядом слияние трех рек: Белой, Ашкадара, Стерли», — объясняет активист движения «Архзащита Уфы» Эльза Маулимшина.

10 июля прошлого года приказом Башкультнаследия Симоновская мельница была признана памятником архитектуры. По словам Эльзы Маулимшиной, уже в октябре местный бизнесмен, чья контора находится рядом со зданием мельницы, снес большую её часть, и выложил кирпичом дорогу.

Более того, разбирают по кирпичам постройку и другие жители, например, для строительства теплицы.

Теги: памятник архитектуры
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter  Система Orphus
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-2115 и Chevrolet Niva
Сразу пять человек стали жертвами серьезного ДТП, произошедшего сегодня утром в Бижбулякском районе. Из них четверо погибли на месте, один травмирован.
Студентка из Уфы участвует в кастинге на роль ведущей для «Орла и Решки»
Студентка из Уфы Карина Исхакова решила попытать свое счастье на кастинге телеканала «Пятница» и побороться за вакантное место ведущей программы «Орел и
Роспотребнадзор о массовом отравлении школьников в Уфе: у всех больных выявлен норовирус
Роспотребнадзор Башкирии назвал точный диагноз госпитализированных в Уфе участников регионального этапа всероссийской школьной олимпиады по биологии.[quo
В Уфе в сгоревшем садовом доме найдено тело женщины
В Дёмском районе Уфы в ночь с 26 на 27 января в СНТ «Дорожник» произошел пожар, унесший жизнь одного человека. По информации пресс-службы регионального
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть