Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции В Башкирии более 2,5 тысяч пар перешагнули 50-летний рубеж супружеской жизни Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 27 янв 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По итогам 2018 года в Башкирии более 2,5 тысяч пар перешагнули 50-летний рубеж супружеской жизни. Из них 1824 пары – золотые юбиляры, состоящие в браке 50 лет, 695 пар со стажем семейной жизни 60 лет и 21 супружеская пара, отметившая 70-летие совместной жизни.

По информации пресс-службы регионального Госкомитета по делам юстиции, в республике уделяют особое внимание юбилярам супружеской жизни, семьям, которые сумели сохранить любовь и уважение друг к другу, вырастить и воспитать достойных детей и внуков.

В целях повышения роли семьи в обществе с 2003 года сотрудники отделов ЗАГС республики организуют и проводят чествования юбиляров супружеской жизни в виде торжественных мероприятий с участием представителей органов местного самоуправления, трудовых коллективов, детей и внуков. Юбилярам супружеской жизни вручаются памятные подарки и поздравительные адреса от имени Главы Республики Башкортостан.