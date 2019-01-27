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Репортаж Арслана Каипкулова из Сибая показал федеральный телеканал «Россия-24»

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Репортаж Арслана Каипкулова из Сибая показал федеральный телеканал «Россия-24» Фото: соцсети

УФА, 27 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сюжет Арслана Каипкулова из Башкирии, того самого 15-летнего подростка, который в канун Нового года побывал на борту президентского самолета, показали в информационном выпуске телеканала «Россия-24». Свой репортаж, изначально снятый для ГТРК «Башкоростан», Арслан ведет из родного города Сибай, где с ноября прошлого года действует режим повышенной готовности из-за смога. В частности, школьника озаботила проблема того, как текущая экологическая ситуация сказалась на здоровье его земляков.

С помощь журналистов филиала ГТРК в Башкирии Арслану удалось взять интервью у и.о. главного врача Сибайской больницы Радика Надыргулова, представителей администрации, местных жителей, из слов которых складывается реальная обстановка в городе.

«Безусловно, все что сейчас делается в городе очень важно для его жителей, ведь каждый хочет быть услышанным в такой трудной ситуации», — делает выводы начинающий спецкорр.

Напомним, Владимир Путин исполнил мечту 15-летнего Арслана Каипкулова из Сибая в рамках проекта «Мечтай со мной». У подростка из Башкирии заболевание первичного иммунодефицита редкого типа (когда в организме появляются новообразования, в том числе и злокачественные).

Теги: Арслан Каипкулов, Сибай, смог
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