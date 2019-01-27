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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии проходят мероприятия к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Октябрьский, Александр Юдин

В Башкирии проходят мероприятия к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады Фото: администрация г.Октябрьский, Александр Юдин

УФА, 27 янв 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Башкирское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по случаю 75-годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады присоединилось к Всероссийской акции «Ленточка Ленинградской Победы». Так, в воскресенье, 27 января, в городе Октябрьский активисты раздали прохожим свыше двух тысяч ленточек с листовками об истории Блокады Ленинграда. В акции приняли участие и местные отделения движения в Туймазинском, Бакалинском и Шаранском районах.

Как сообщил «Башинформ» региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин, также в эти дни городах Стерлитамак, Кумертау, Октябрьский волонтеры Победы проводят встречи молодежи с участниками Великой Отечественной войны, в том числе и с участниками обороны Ленинграда с целью сбора информации о боевом пути и наградах ветеранов-фронтовиков для книги «Лица Победы».

Напомним, 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады которая длилась 871 день и унесла жизни свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра была озвучена на Нюрнбергском процессе. По другой статистике, цифра может достигать 1,5 миллиона человек.

Теги: блокада Ленинграда, волнтеры Победы
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