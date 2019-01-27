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В Уфе дан старт благотворительной акции «День именинника» для пожилых из домов престарелых

ОБЩЕСТВО
Фото: Минтруд РБ

В Уфе дан старт благотворительной акции «День именинника» для пожилых из домов престарелых Фото: Минтруд РБ

УФА, 27 янв 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе дан старт благотворительной акции «День именинника» для пожилых из домов престарелых. Первая такая встреча состоялась накануне в Уфе по инициативе и.о. заместителя премьер-министра регионального правительства Ленары Ивановой. Еще в декабре прошлого года она выступила с предложением организовать общий день рождения для одиноких бабушек и дедушек.

Участниками первой такой акции стали 46 пожилых и инвалидов, проживающих в 14 домах престарелых республики и отмечающих свои дни рождения в зимние месяцы. Все они были приглашены на праздник в ГКЗ «Башкортостан».

«Еще будучи министром, я много раз бывала в домах престарелых и мне очень приятно видеть вас такими красивыми, нарядными, подтянутыми, в пиджаках и галстуках. Я надеюсь, сегодняшний вечер запомнится вам надолго», — поприветствовала именинников Ленара Иванова.

Также она отметила, подобного рода мероприятия должны стать традиционными для нашей республики и что уже следующую такую акцию для пожилых, родившихся весной, запустит кто-то другой из известных мартовских именинников.

В ходе общения с гостями праздничного вечера за чашкой чая Ленара Иванова познакомилась с Асией Тимеркаевой из Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Выяснилось, что 80-летняя пожилая женщина хочет переехать в приемную семью и просит содействия в этом вопросе. В свою очередь и.о. вице–премьера пообещала помочь пенсионерке.

После общего фотографирования именинники были приглашены на концерт группы «Ариэль». Подопечные домов-интернатов для престарелых и инвалидов были рады вновь увидеть и услышать солистов вокально-инструментальной группы, которых они помнят еще молодыми. Солисты же группы «Ариэль», в свою очередь, высоко оценили государственный концертный зал «Башкортостан», отметив, что далеко не во всех городах России имеются такие роскошные концертные залы.

С ответными словами благодарности в адрес организаторов мероприятия выступила председатель Совета директоров стационарных учреждений социального обслуживания населения, директор Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов Залия Багаутдинова. По ее словам, это первая такая акция за всю историю существования домов престарелых в республике.

По данным пресс-службы министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, в настоящее время в Башкирии функционируют 5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов и 25 их филиалов. В общей сложности в них проживают 1850 граждан пожилого возраста и инвалидов.

Теги: социальная защита, дома престарелых
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