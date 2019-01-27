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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Власти Сибая информируют о незначительном превышении ПДК по диоксиду серы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Власти Сибая информируют о незначительном превышении ПДК по диоксиду серы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за смога. Местные власти держат население в курсе экологической обстановки. Так, по состоянию на 10 часов 27 января, результаты проведенных проб атмосферного воздуха показали превышение ПДК по диоксиду серы по ул. Горная, 6 в 2,4 раза и по ул. Бр. Кашириных, 46 в 1,7 раза. На территории города наблюдается штиль, относительная влажность 75%.

Между тем, в карьере продолжаются работы по локализации очага тления руды и снижению выделения сернистого газа.

Передвижные лаборатории регулярно берут пробы атмосферного воздуха в различных точках города. Результаты взятых проб публикуются каждые два часа.

Для информирования населения по вопросам загрязнения атмосферного воздуха в Сибае круглосуточно работают единый номер вызова экстренных служб: 112 и телефон «горячей линии» Госкомитета Башкирии по ЧС: (347) 244-15-75.

Напомним, в Сибае с ноября прошлого года действует режим повышенной готовности. Из-за окисления руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды местного УГОКа (входит в холдинг УГМК) возникла сильная загазованность воздуха.

Специалисты предупреждают, при появлении запаха серы необходимо соблюдать следующие рекомендации:

— увлажняйте воздух в помещении, где проводите большую часть дня, пейте как можно больше жидкости;

— рекомендуется сократить физическую активность и время пребывания на улице, чаще делать влажную уборку. Чаще умываться, промывать глаза, нос и рот чистой водой.

Теги: смог в Сибае
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