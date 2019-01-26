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27 января Воскресенье

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе из-за холода временно закроют мост через Белую

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 янв 2019. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе из-за холода сегодня, 26 января с 23 часов до 7 утра 27 января будет закрыт для движения старый мост через реку Белую. Это мера вынужденная и направлена на уменьшение динамических нагрузок на мост. Напомним, в прошлом году конструкции пролетных строений старого Бельского моста были отремонтированы, но специалисты рекомендовали временно закрывать его для движения транспорта при понижении температуры воздуха -25 градусов, пояснили в столичной администрации.

Городские службы просят водителей планировать маршрут движения. При закрытии движения по этому мосту можно воспользоваться альтернативными выездами из города – Пугачевским мостом или Нагаевским шоссе в сторону автодороги М5 «Урал».

Теги: Бельский мост
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