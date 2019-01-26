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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Рустем Ахмадинуров возглавит региональный исполком «Единой России» 28 января

ПОЛИТИКА

УФА, 26 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Кандидатура Рустема Ахмадинурова на должность руководителя исполкома «Единой России» отправлена на согласование в Москву. Об этом агентству «Башинформ» рассказал переизбранный сегодня секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев.

Это решение было принято на заседании президиума политсовета башкирских единороссов. Еще одним кандидатом, предложенным на согласование президиума Генсовета партии, стал Константин Канунников.

«По уставу партии назначение производит президиум генсовета партии по согласованию с президиумом регионального политсовета. Мы рекомендовали на пост руководителя исполкома Рустема Ахмадинурова. Документы мы отправляем в Москву. Ожидаем, что решение будет принято уже в понедельник, когда состоится заседание президиума генсовета партии», — рассказал Константин Толкачев.

Должность руководителя регионального исполкома «Единой России» стала вакантной после того, как ее покинул Руслан Гизатуллин, который в минувший четверг возглавил администрацию Кушнаренковского района. Сегодня он поблагодарил коллег за совместную работу.

«Мы сделали много, сейчас перед партией стоят новые горизонты. Уверен, что новый руководитель их достигнет. Мы остаемся в одной команде», — сказал Руслан Гизатуллин.

Справка: Рустем Ахмадинуров являлся депутатом Госсобрания Башкирии пятого созыва (2013-2018 гг.), член партии «Единая Россия» с 2002 года. В разные годы работал в министерствах соцзащиты и финансов республики. В 2004 — 2017 гг. — директор филиала Российского государственного социального университета. 2017 — 2018 гг. — руководитель аппарата Общественной Палаты Красногорска Московской области. С 2010 года — руководитель дирекции Школы российской политики.

Теги: Единая Россия
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