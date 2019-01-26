Фото: МВД по РБ Полицейские Башкирии раскрыли более 30 тысяч преступлений за год Фото: МВД по РБ

УФА, 26 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

Полицейские Башкирии в прошлом году раскрыли более 30 тысяч преступлений, в том числе около 5 тысяч тяжких и особо тяжких, 250 убийств, около 700 грабежей, 200 разбойных нападений и других.

На 20% уменьшилось количество убийств, также стало меньше фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Данные были озвучены на итоговом заседании коллегии.

В 2018 году в республике выявлено 5,5 тыс преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, причем 3,5 тыс преступлений — это сбыт наркотиков. Из незаконного оборота изъято 240 кг запрещенных психоактивных веществ. В суд направлены уголовные дела о 2,2 тыс наркопреступлениях. К уголовной ответственности привлечено 2 тысячи человек, более 140 из них — участники организованных групп и преступных сообществ.

Еще одна тема коллегии — борьба с незаконным оборотом алкоголя. Здесь выявлено более 100 преступлений. Пресечена деятельность пяти подпольных цехов по нелегальному производству и реализации фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в Уфе, Октябрьском, Ишимбае, Кармаскалинском и Стерлитамакском районах. Из незаконного оборота изъято более 265 тыс литров алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму более 10 млн рублей.

Важным направлением деятельности МВД глава ведомства Роман Деев назвал укрепление кадрового потенциала и поддержание служебной дисциплины.

В завершении генерал-лейтенант полиции поблагодарил личный состав ведомства за ответственное и добросовестное отношение к делу и вручил сотрудникам, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, награды.