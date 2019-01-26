Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в ночь на воскресенье температура упадет до минус 30 градусов и ниже Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 янв 2019. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии в ночь на воскресенье, 27 января, столбики термометров опустятся до минус 30-32 градусов, сообщает региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС России по РБ призывает к осторожности из-за непогоды. В ведомстве советуют в сильный мороз воздержаться от дальних поездок и находясь на улице не стоять на одном месте, а двигаться.

Кроме этого, не стоит употреблять алкоголь, который снижает ощущение холода. Также нельзя курить на морозе, так как при курении происходит сужение кровеносных сосудов и снижается кровоснабжение конечностей, что делает их более уязвимыми.

Не рекомендуется носить на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения. Металл быстро остывает на морозе, а кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.

Нужно прятаться от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше. Перед выходом на мороз сотрудники МЧС советуют поесть.

Отпуская ребенка гулять в мороз, нужно помнить, что ему необходимо каждые 15–20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

Признаки обморожения — потеря чувствительности пораженных участков, ощущение покалывания или пощипывания, побеление кожи. При обморожении нельзя растирать обмороженные участки тела снегом — на морозе растирать и греть поражённые участки тела бесполезно и даже опасно, нельзя также быстро отогревать обмороженные конечности в горячей воде и употреблять алкоголь.

Хозяевам квартир и жилых домов, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели с поступлением более теплой воздушной массы температура воздуха начнет повышаться до значений выше среднемноголетних. Интенсивных снегопадов не ожидается.