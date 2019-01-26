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В Уфе пройдет благотворительный забег в помощь инсулинозависимым детям

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе пройдет благотворительный забег в помощь инсулинозависимым детям Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2019. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в парке им. Лесоводов Башкирии пройдет благотворительный забег «Автор жизни», организованный в помощь инсулинозависимым детям. Он состоится 27 января.

В забеге могут участвовать все желающие, единственное условие — допуск врача (медицинская справка) и спортивная подготовка, пояснили в администрации Советского района.

Выдача стартового пакета производится в день старта перед забегом.

В программе: в 10 часов – открытие, разминочный флешмоб «Здоровье»; в 11.00 – старт соревнований на 2,5 км; 5 км и 10 км; с 12 часов – награждение участников.

Также в программе: розыгрыш лотерейных билетов, концертная программа, конкурсы, файер-шоу.

Организаторы мероприятия: БФ «Абсолютная радость — забота» и общественное движение «Осознанная Уфа».

Все собранные средства пойдут в помощь инсулинозависимым детям.

Теги: благотворительность, забеги
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