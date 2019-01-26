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Одиннадцатиклассник из Уфы назван сильнейшим юным математиком Евразии

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 янв 2019. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Одиннадцатиклассник уфимского лицея №153 Дмитрий Колупаев признан сильнейшим юным математиком Евразии. В финале V Международного конкурса по математике «Я решаю!», который проходил в Калининградской области, он оказался в первой десятке.

За право называться лучшими из лучших в этом году боролись более пяти тысяч участников из 80 регионов России и 15 зарубежных стран. По итогам двух онлайн-туров в финал вышли 40 человек. Победителей определил заключительный очный этап. После напряженного трехчасового интеллектуального соревнования, помимо уфимца, в первую десятку вошли представители Челябинска, Набережных Челнов, Казани, Саранска, Ярославля и Вологодской области.

Известно, что в финале школьники решали восемь авторских заданий, созданных специально для конкурса ведущими представителями российской науки и образования.

Все победители получили ценные призы. Одиннадцатиклассникам вручили именные годовые стипендии на 108 000 рублей, которые они получат при условии поступления в вуз на одну из технических специальностей, востребованных в инновационных отраслях промышленности: «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы». Учащиеся 9-10-х классов получили современные ноутбуки и возможность без экзаменов поступить в одну из лучших школ России – Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Кировского района Уфы.

Теги: образование, международный конкурс по математике «Я решаю!»
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