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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Мы будем возрождать в республике традицию проведения Өмә

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: Мы будем возрождать в республике традицию проведения Өмә Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гизатуллин/.

В Башкортостане будет возрождена давняя традиция проведения омэ («өмә» с башкирского языка — «коллективная помощь») в селах и деревнях республики. Руководитель республики, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что ему эта идея, высказанная участниками одной из тематических площадок, очень понравилась.

«Это традиция взаимовыручки, и мы ее можем возродить. Чего нам в обществе сейчас не хватает — это доброго человеческого отношения, того, что было в наших селах и городах. Вспомним, как раньше, например, строили православные храмы, вся деревня выходила и строила, и такая традиция была у всех народов нашей страны. Мы ее возродим, как отдельную программу. Что важно, тем деревням, где идет омэ, мы будем и финансово помогать», — отметил Радий Хабиров.

По словам руководителя Башкортостана, прозвучало и много других интересных предложений и озвучено проблем. Глав сельских поселений очень волнует проблема с нелегальной продажей алкоголя, и уже разработаны меры по борьбе с этим явлением.

Радий Хабиров отметил, что до конца года такими кустовыми совещаниями будут охвачены все районы республики и через такое обучение пройдут главы всех 800 сельских поселений.

«Я буду собирать обратную реакцию селян, это очень важно Если им это полезно, на следующий год мы также будем проводить и каждый раз будем менять форматы. Сюда высадился большой десант руководителей отраслевых министерств и ведомств. Сперва у глав сельских поселений прошла учеба, где они смогли задать интересующие их вопросы. А потом прошла деловая игра, которая была нужна для того, чтобы их расшевелить, научить их современным технологиям. Для меня важно было другое, понять какие проблемы их больше всего волнуют, и я для себя получил уникальную возможность получить информацию от глав сельских поселений, которые с утра до ночи работают с людьми, живут их интересами. Я лично очень доволен и, думаю, получил от них больше, чем они от меня», — сказал Радий Хабиров.

Теги: традиции, Радий Хабиров
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