В Уфе на конференции «Эхо афганской войны» говорили о переоценке событий в Афганистане

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УФА, 25 янв 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Республиканском музее Боевой Славы состоялась военно-историческая конференция «Эхо афганской войны 1979-1989 годов: память, уроки и выводы». Мероприятие было посвящено 30-летию окончания спецоперации советских войск в Афганистане.

Участники конференции подчеркнули, что необходимо произвести переоценку событий в Афганистане, так как это было начало борьбы с мировым терроризмом. В афганской войне погибло около 15 тысяч советских воинов, в том числе представители МВД, КГБ. В Республике Афганистан погибли 334 уроженца Башкирии, шесть наших земляков пропали без вести.

В конференции приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане, ветераны войны и военной службы, военнослужащие, историки, политологи, ученые Академии наук РБ, преподаватели, руководители общественных организаций.

С докладами и сообщениями перед собравшимися выступили заведующий кафедрой истории, обществознания и культурологии Института развития образования РБ Михаил Бикмеев, доцент кафедры истории и теории государства и права Уфимского юридического института МВД России Рустем Амиров, директор Республиканского музея Боевой Славы Ильшат Утяев, член Союза журналистов России и Республики Башкортостан Евгений Смирнов, профессор Академии военных наук, председатель Башкирского регионального отделения Российского общества «Знание» Сергей Ширинкин, руководитель Башкирского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов, председатель Комитета ветеранов войны, военной службы и боевых действий Республики Башкортостан Владимир Попов.

Для участников конференции показали документальный фильм «Хроника афганской войны 1979-1989 годов».

Организаторами конференции выступили БРО ВОО ветеранов «Боевое братство», БРО Российского Общества «Знание», Региональное отделение Академии военных наук по РБ.