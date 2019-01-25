Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.91

EUR 74.63

27 января Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе на конференции «Эхо афганской войны» говорили о переоценке событий в Афганистане

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 25 янв 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Республиканском музее Боевой Славы состоялась военно-историческая конференция «Эхо афганской войны 1979-1989 годов: память, уроки и выводы». Мероприятие было посвящено 30-летию окончания спецоперации советских войск в Афганистане.

Участники конференции подчеркнули, что необходимо произвести переоценку событий в Афганистане, так как это было начало борьбы с мировым терроризмом. В афганской войне погибло около 15 тысяч советских воинов, в том числе представители МВД, КГБ. В Республике Афганистан погибли 334 уроженца Башкирии, шесть наших земляков пропали без вести.

В конференции приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане, ветераны войны и военной службы, военнослужащие, историки, политологи, ученые Академии наук РБ, преподаватели, руководители общественных организаций.

С докладами и сообщениями перед собравшимися выступили заведующий кафедрой истории, обществознания и культурологии Института развития образования РБ Михаил Бикмеев, доцент кафедры истории и теории государства и права Уфимского юридического института МВД России Рустем Амиров, директор Республиканского музея Боевой Славы Ильшат Утяев, член Союза журналистов России и Республики Башкортостан Евгений Смирнов, профессор Академии военных наук, председатель Башкирского регионального отделения Российского общества «Знание» Сергей Ширинкин, руководитель Башкирского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов, председатель Комитета ветеранов войны, военной службы и боевых действий Республики Башкортостан Владимир Попов.

Для участников конференции показали документальный фильм «Хроника афганской войны 1979-1989 годов».

Организаторами конференции выступили БРО ВОО ветеранов «Боевое братство», БРО Российского Общества «Знание», Региональное отделение Академии военных наук по РБ.

Теги: афганская война
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе горячей водой затопило жилой дом
В Уфе в ночь с пятницы на субботу горячей водой затопило жилой дом. ЧП произошло в доме по адресу: проспект Октября, 144/2. «Потоп! Горячая вода льет ка
Одиннадцатиклассник из Уфы назван сильнейшим юным математиком Евразии
Одиннадцатиклассник уфимского лицея №153 Дмитрий Колупаев признан сильнейшим юным математиком Евразии. В финале V Международного конкурса по математике
В Башкирии в ночь на воскресенье температура упадет до минус 30 градусов и ниже
В Башкирии в ночь на воскресенье, 27 января, столбики термометров опустятся до минус 30-32 градусов, сообщает региональное управление по гидрометеоролог
Пропавшая в Башкирии 9 дней назад Тамара Субхангулова найдена
Пропавшая 18 января в Стерлитамаке 46-летняя Тамара Субхангулова найдена живой, сообщили волонтеры в социальных сетях. О ее состоянии здоровья, а также
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть