В Уфе наградили победителей конкурса семейных родословных

Фото: РОО ГПВ «Я патриот» РБ















Фото: РОО ГПВ «Я патриот» РБ

УФА, 25 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе подвели итоги III республиканского конкурса «Патриотизм в каждой семье. Моя родословная», посвященного Году семьи в 2018 году, а также состоялось награждение его победителей.

Свои авторские проекты на конкурс представили 285 человек, в нем приняли участие школьники, студенты, люди разных сфер деятельности, общественники и пенсионеры из районов и городов Башкортостана.

На финал конкурса собралось более 60 человек: победители, руководители проектов и родители конкурсантов, члены жюри, приглашенные гости.

Руководитель РОО «Я Патриот» РБ Руслан Зарипов отметил, что с каждым годом количество представленных работ на конкурс становится больше, улучшается их качество, при этом в нем участвуют не только учащиеся, но и взрослые.

Организаторы конкурса наградили финалистов дипломами, памятными фирменными подарками и подарили недавно изданную книгу Вадима Марушина «Туристические просторы Башкортостана». А пяти авторам лучших творческих проектов вручены дипломы I степени, медали конкурса и значки «Я Патриот».

Вадим Марушин — заслуженный учитель и путешественник Башкортостана и России, действительный член Русского географического общества, мастер спорта СССР по туризму, член Союза журналистов. Он увлекательно рассказал о своем жизненном пути, привел интересные факты из опыта своих путешествий.

Много интересного о своей работе рассказал также учитель чувашской воскресной школы им. А. Миронова Петр Петров. Он принял участие в данном конкурсе с исследовательским проектом «Генеалогическое древо поэта Ялтãр Мучи (Дмитриева Николая Васильевича), переводчика на чувашский язык памятника башкирской словесности — эпоса «Урал-батыр». Примечательно, что Петр Петров — неоднократный участник передач «Сам себе режиссер», завоевавший Гран-при с проектом о родословной.

В ходе финала конкурса были показаны лучшие мультимедийные проекты, даны рекомендации и советы участникам членами жюри, сообщили в РОО «Я Патриот».