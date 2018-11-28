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В Уфе территорию печально известного долгостроя огородили металлическим забором

ОБЩЕСТВО
Фото: автор | Видео: телеканал «Вся Уфа»

В Уфе территорию печально известного долгостроя огородили металлическим забором Фото: автор | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 28 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе печально известный долгострой на улице Кирова огородили забором. По информации телеканала «Вся Уфа», эта мера позволила ограничить доступ в заброшенную постройку подростков и бездомных. Раньше на территорию долгостроя можно было попасть беспрепятственно, так как прежний забор маргиналы сдали в металлолом, а охраны как не было, так и нет. Вот и новые металлические листы кто-то уже отогнул, чтобы вновь проникнуть в многоэтажку.

«Рядом с этим домом у нас проходит дорога в школу у детей, и дети раньше постоянно лазили в этот дом. Теперь этот забор препятствует малышам», — сообщила местная жительница Любовь Смирнова.

До установки ограждения внутрь проникали значительно чаще. Местные жители периодически обращались в правоохранительные органы то с жалобами на бомжей, то на подростков, которых как магнитом тянуло полюбоваться видом с крыши дома. В качестве положительного попутного эффекта установки забора местные жители отмечают тот факт, что вокруг стройки убрали весь строительный мусор. Также территория, как внутри, так и вокруг долгостроя перестала гореть.

«Пожары были чуть ли не через день, когда не было ограждений. Меньше стало людей странных, меньше бомжей, алкашей, наркоманов, тоже их не видно, все изменилось в лучшую сторону», — сказал уфимец Марк Калимуллин.

Как сообщало агентство «Башинформ», заброшенное здание не раз поджигалось лицами без определенного места жительства. В феврале этого года в шахте лифта долгостроя нашли мертвой пропавшую студентку БГМУ. В мае девятиклассница упала с пятого этажа на четвертый недостроенной многоэтажки. Девочку госпитализировали в городскую больницу — школьница получила компрессионный перелом позвоночника. Также в мае более десяти подростков были замечены прыгающими и бегающими по недостроенному реабилитационному центру, а еще несколько – на крыше многоэтажки с кальяном.

Всего этого могло и не быть, рассуждают местные жители, если бы, к примеру, многоэтажку вовремя достроили. Но инвестор и генподрядчик были признаны мошенниками, после чего оказались в местах не столь отдаленных. Что же касается здания, то известно, что сейчас его судьба решается на самом высоком уровне. Застройщик в телефонном разговоре с корреспондентом телеканала пообещал, что здание обязательно достроят. Вопрос лишь во времени.

Теги: долгострой, безопасность
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