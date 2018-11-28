Фото: сайт прокуратуры РБ Назначен новый прокурор Мечетлинского района Башкирии Фото: сайт прокуратуры РБ

УФА, 28 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Приказом Генерального прокурора России советник юстиции 35-летний Азамат Шайбаков назначен прокурором Мечетлинского района Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Азамат Шайбаков родился в Альшеевском районе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2006 по 2007 год работал следователем прокуратуры Альшеевского района. С 2007 по 2009 год — следователем, старшим следователем Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по республике. С 2009 по 2011 год состоял в должности помощника прокурора Альшеевского района. С 2011 по 2016 год работал зампрокурора Бижбулякского района. С 2016 года занимал должность прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах МВД России, ФССП России и МЧС России управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ.