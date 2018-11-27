Фото: автор В Уфе ужесточили приговор виновнику ДТП, в котором пострадал ребенок и погиб один человек Фото: автор

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана по представлению прокуратуры ужесточил приговор 21-летнему виновнику смертельной автоаварии. Ранее Калининский районный суд Уфы приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в июне этого года житель Златоуста вместе с тремя друзьями перегонял подержанный автомобиль марки Toyota Mark II из Нефтекамска. Продавец машины предупредил обвиняемого о неисправности заднего редуктора и посоветовал двигаться на иномарке с минимальной скоростью, но молодой человек нарушил ПДД.

На мокрой от дождя трассе Самара-Уфа-Челябинск он разогнался до 100 км/ч и при сужении автодороги выехал на встречку, где столкнулся с Renault Fluence. Один из пассажиров Toyota от полученных травм скончался в машине скорой помощи, а полуторагодовалый ребенок, находившийся в салоне Renault получил тяжкий вред здоровью.

«Прокуратура и потерпевшая сторона не согласились с приговором в связи с его мягкостью и обжаловали его в вышестоящий суд, — сообщили в ведомстве. — Верховный суд РБ полностью согласился с позицией стороны обвинения и исключил применение условного осуждения. Виновника ДТП направили отбывать наказание в виде двух лет лишения свободы в колонию-поселение».