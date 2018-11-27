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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Эльвира Ишмуратова стала второй вице-мисс Всероссийского конкурса «Топ Модель Плюс»-2018

ОБЩЕСТВО
Фото: Елизавета Шелудько и из личного архива

Фото: Елизавета Шелудько и из личного архива

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Эльвира Ишмуратова стала второй вице-мисс Всероссийского конкурса «Топ Модель Плюс». Башкирская красавица очаровала жюри, обойдя многих претенденток из разных городов России и СНГ.

Финалы всероссийских конкурсов «Топ Модель России 2018» и «Топ Модель PLUS 2018» состоялись в Москве. Оба конкурса, которые организует продюсерский центр «Алекс Групп», проходят во второй раз.

«Цель нашего события — показать два типа прекрасного, высокая модель и девушки с выдающимися формами, выявить женское начало во всем его великолепии, установить свои российские стандарты красоты модели и определить лучшую из лучших в 2018 году», — сообщил учредитель конкурсов Александр Абдулимов.

За главную топ-корону страны в финале боролись участницы из мегаполисов и малых городов России. Всех красавиц объединило не только желание обратить на себя внимание профессионалов модельного бизнеса и получить достойный контракт, но и увлеченность саморазвитием, стремление к творчеству и реализации своих возможностей.

«Большой отбор был по всей России, организаторы сами на меня вышли с предложением представить Башкортостан, — рассказала Эльвира Ишмуратова агентству «Башинформ». — Предварительно смотрели деятельность, которую мы вели. Мои проекты сыграли большую роль. Так, жюри впечатлило дефиле с Национальным оркестром народных инструментов, где красоту моделей подчеркнуло потрясающее музыкальное сопровождение».

Конкурсантки демонстрировали свою красоту и грацию в нескольких выходах на подиум. Создать неповторимый образ и проявить себя им помогли российские дизайнеры, чьи коллекции были представлены в этот вечер. В составе жюри работали известные дизайнеры, модели, продюсеры, режиссеры, художники, стилисты.

«Буквально пару дней назад я в Казани открыла Неделю моды, очень напряженно поработали, и у меня были сомнения, участвовать или нет. Но на этом конкурсе меня поддерживали очень многие, и я не могла подвести тех, кто в меня верил. Если раньше на конкурсах я была одна, то сейчас у меня в Москве появились творческие друзья — мои коллеги, модельеры, ученицы из Москвы и Подмосковья, — призналась Эльвира. — И я очень подружилась с конкурсантками из Краснодарского края и Магнитогорска».

По итогам конкурса Эльвира Ишмуратова получила в подарок корону, множество разных призов и контрактов.

Теги: конкурс красоты
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