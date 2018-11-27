Фото: ИА «Башинформ» Резкое изменение погоды в Башкирии: синоптики предупреждают о снеге с дождем, затем морозе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

О резком изменении погоды в Башкирии предупреждают синоптики республиканского Гидрометцентра.

В среду, 28 ноября днем большая часть региона окажется в циркуляции южного циклона. Погода ожидается неблагоприятной – снег, мокрый снег различной интенсивности, по югу с дождем, местами метель при усилении ветра до 18 м/с, отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед. На дорогах ситуация также неблагоприятная – снежные заносы, снежный накат, гололедица, снежная каша.

Ночью 29 ноября территория Башкортостана окажется уже в тыловой части этого циклона, быстро смещающегося за Урал. Еще сохранятся снег, метель при усилении ветра, на дорогах снежные заносы. Днем интенсивность атмосферных явлений ослабеет. Начнется понижение температуры воздуха до -9,-14 градусов.

С усилением антициклона морозной ожидается ночь 30 ноября с дальнейшим понижением температуры воздуха до -17,-22, в отдельных районах до -27 градусов.

В выходные дни в области антициклона местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха несколько повысится.